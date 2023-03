Ein 47-Jähriger aus Friedrichshafen, der seit Mitte März vermisst wurde, ist wohlauf. Das berichtet jetzt die Polizei. Der Mann wurde am Wochenende im Bereich Friedrichshafen angetroffen.

Erst am Freitag hatte die Polizei Ravensburg die Bevölkerung um Mithilfe geben, nachdem der 47-jährige Leiharbeiter seit 15. März nicht mehr an seiner Arbeitsstelle in Langenargen aufgetaucht war.

Polizei konnte Unglück nicht ausschließen

Bei einer Überprüfung seines Zimmers in Friedrichshafen stellten die Beamten fest, dass der Vermisste persönliche Gegenstände zurückgelassen hatte. Daher konnte die Polizei nicht ausschließen, dass dem 47-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte.