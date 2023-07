Ein LKW-Fahrer hat in der Nacht zum Donnerstag rund 400 Meter der Mittelschutzplanke auf der A7 bei Illertissen beschädigt. Angehalten hat der Fahrer aber nicht.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen ereignete sich der Zwischenfall in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Ein bislang unbekannter LKW, bzw. Sattelzug war auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm mehrfach gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Insgesamt wurden dabei rund 400 Meter Planke beschädigt.

Am Unfallfahrzeug ist vermutlich ebenfalls ein deutlicher Schaden entstanden

Anstatt den Unfall zu melden, hat der noch unbekannte Fahrer seine Fahrt einfach fortgesetzt. Laut den Spuren an der Unfallstelle muss an dem Fahrzeug ebenfalls ein erheblicher Schaden an den Reifen, Felgen und an der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine grau-blaue Zugmaschine mit einem blauen Planenanhänger oder -auflieger. Das Fahrzeug dürfte mit einer Zwillingsbereifung ausgestattet sein, so die Polizei weiter.

Fünfstelliger Schaden nach Unfall auf A7 bei Illertissen

Der Sachschaden an der Mittelschutzplanke beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Autobahnpolizei in Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 0831/100-311.