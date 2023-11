In Tirol hat sich am Sonntagabend ein Felssturz ereignet. Ein schwerer Felsbrocken ist dabei in ein Auto gekracht.

In der Gemeinde Niederndorf (Bezirk Kufstein) in Tirol hat sich am Sonntagabend gegen 17:10 Uhr ein Felssturz ereignet. Ein rund 200 Kilogramm schwerer Felsbrocken traf dabei ein Auto.

Tirol: Felsbrocken durchschlägt Windschutzscheibe

Laut der Landespolizei Tirol schlug der Felsbrocken in das geparkte Auto eine 53-jährigen Österreichers ein. Dieses hatte der Mann vor seinem Haus abgestellt. Der Felsbrocken hatte sich am hinter dem Haus befindlichen Hechenberg gelöst und dann das Auto getroffen. Der Felsblock durchschlug die Windschutzscheibe des Autos und habe auch die rechte A-Säule des PKW beschädigt, so die Landespolizei weiter.

Felssturz in Niederndorf: Schutzmaßnahme hat nicht gegriffen

Verletzte gab es bei dem Felssturz glücklicherweise nicht. Die zuständigen Behörden versuchen nun zu klären, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Der 200 Kilogramm schwere Brocken stürzte nämlich an dem erst kürzlich erneuerten Steinschlagnetz vorbei. Die Ortschaft Niederndorf liegt direkt an der Grenze zum deutschen Bundesland Bayern im unteren Inntal.