Ein Schaden von 20.000 Euro haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag an der Sommertalschule in Meersburg (Bodenseekreis) verursacht. Laut Polizei warfen sie mehrere Scheiben der Schule und der Sporthalle ein.

Vermutlich mit Steinen zerstörten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Scheiben an der Sommertalschule und der Eingangstür der Sporthalle. Die Täter richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro an.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Meersburg nahm wegen der mutwilligen Sachbeschädigung strafrechtliche Ermittlungen auf. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Unbekannten machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 07532/43440 an die Polizei wenden.