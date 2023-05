Unbekannte Täter haben bei Immenstadt eine Wandertafel entwendet und eine weitere beschädigt. Beide Tafeln sind auf einem Fußweg zwischen der Allgäuer Straße und der Straße Im Stillen aufgestellt.

Weiterhin wurde in der Allgäuer Straße am Auwaldsee eine Informationstafel verbogen. Die Tatzeit kann von der Polizei vom 28.04.2023 bis zum 02.05.2023 eingegrenzt werden. Während der gleichen Tatzeit drangen zudem unbekannte Täter in die Mittelschule in der Grüntenstraße ein und beschädigten einen Schaltkasten. Weiterhin wurde ein Feuerlöscher auf dem Schulhof entleert und zwei Sportschränke aufgebrochen. Der Inhalt wurde auf dem Flur verteilt. Die Polizeiinspektion Immenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Taten von einem Täter oder einer Tätergruppierung während der Freinacht begangen wurden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2.600 Euro.