Am Montagvormittag sind am Giggijoch in Sölden zwei Skifahrer zusammengestoßen. Ein 18-jähriger wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 10:30 Uhr kollidierten der 18-Jährige aus dem Landkreis Göppingen und der 21-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms aus bislang unbekannter Ursache zusammen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der 18-Jährige wurde der Polizeimeldung zufolge dabei unbestimmten Grades im Rückenbereich verletzt. Nach Erstversorgung durch die Pistenrettung brachte ein Notarzthubschrauber den Verletzten ins Krankenhaus nach Innsbruck.