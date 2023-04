Mit einer "Pistole" unterwegs war eine 16-Jährige am Montag in Buchloe. Als die Polizei sie kontrollierte, stellte sich heraus, dass es sich um eine Softairwaffe handelte. Weil die "Waffe" aber täuschend echt aussah, muss er Teenager jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Bei der Streifenfahrt am Montagabend durch Buchloe fiel den Beamten ein junges Pärchen in der Bahnhofstraße auf. Was die Aufmerksamkeit der Polizisten erregte: Die 16-Jährige hielt eine Pistole in der Hand.

Softairwaffe schaut täuschend echt aus

Als die Polizei sie kontrollierte, stellte sich heraus, dass es sich "nur" um eine Softairwaffe handelte, die mittels Federdruck Rundkugeln verschießt. Weil die Pistole täuschend echt aussieht, verbietet jedoch das Waffengesetz, derartige Anscheinswaffen mit sich zu führen, heißt es im Polizeibericht.

Polizei stellt Pistole sicher

Die Polizisten stellten deshalb die Pistole sicher. Das Mädchen und ihr 26-jähriger Begleiter, dem die Waffe gehört, erhalten eine Bußgeldanzeige, die dem Landratsamt vorgelegt wird.