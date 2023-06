Seit Sonntagaben, den 18. Juni wird eine 16-jährige Jugendliche aus Kempten vermisst. Zuletzt wurde sie am Montag, den 19. Juni gegen 18:30 Uhr am "Friedberger Baggersee" im Landkreis Aichach-Friedberg gesehen. Wer weiß, wo sich die Jugendliche jetzt aufhält oder hat sie gesehen?

Die 16-Jährige gilt seit dem 18. Juni als vermisst. Gegen 19:00 Uhr hatte sie der Polizei zufolge eine Wohneinrichtung in Kempten verlassen. Seither gibt es zu der Jugendlichen keinen Kontakt mehr. Zuletzt wurde sie am Montag gegen 18:30 Uhr am "Friedberger Baggersee" (Stadt Friedberg, Lkr. Aichach-Friedberg) gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Polizei die 16-Jährige nicht finden. Aufgrund des fehlenden Kontakts besteht die Möglichkeit, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Beschreibung der Vermissten:

Name: Celine Wilfahrt

16 Jahre alt

Ca. 150 cm groß, schlank

Glatte, kurze, braune Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Vermisste eine beige Jogginghose und ein schwarz-weiß karierten Holzfällerhemd

Polizei bittet um Hinweise

Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß, wo sie sich derzeit aufhält, soll sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0, bei jeder weiteren Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf unter der "110" melden.