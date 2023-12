In Feldkirch ist eine Jugendliche bei einem Unfall verletzt worden. Die 16-jährige Fußgängerin wollte am Samstagabend die Straße überqueren, dabei wurde sie von einer Autofahrerin erfasst und auf die Straße geschleudert.

Der Polizei Vorarlberg zufolge waren zwei 16-Jährige in Feldkirch in Richtung Zentrum unterwegs. Gegen 17:35 Uhr wollten die beiden die Straße auf einem Fußgängerüberweg überqueren. Der Verkehr an dem Schutzweg wurde per Ampel geregelt. Nachdem sie den Schutzweg zur Hälfte überquert hatte, blieb eine der beiden jungen Frauen auf der Verkehrsinsel stehen. Die andere wollte allerdings noch zügig über die Straße.

16-Jährige bewusstlos

Zur selben Zeit bog eine 38-jährige Frau aus Feldkirch mit ihrem Auto von der L190 Königshofstraße in die Naflastraße ein und erfasste die Jugendliche auf dem Schutzweg. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche laut Polizei zunächst auf die Motorhaube und dann auf den Boden geschleudert, wo sie mit dem Kopf aufschlug. Die 16-Jährige war kurz bewusstlos und wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.