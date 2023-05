Ein 15 Meter langer Ölfilm hat sich am Montag auf dem Ettwieser Weiher bei Marktoberdorf gebildet. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung verhindern.

Mitarbeiter des Bauhofs Marktoberdorf entdeckten nach Angaben der Polizei am Montagmorgen einen großen Ölfleck auf dem Schotterparkplatz des Ettwieser Weihers. Der Regen hatte das Öl in die angrenzende Kanalisation gespült, von wo es schließlich in den Ettwieser Weiher gelangte.

Öl verursacht keinen nachhaltigen Schaden am Ettwieser Weiher

Dort bildete sich am Zufluss ein etwa 15 Meter langer Ölfilm. Den Einsatzkräften gelang es, eine weitere Ausbreitung des Ölfilms durch Ölbindemittel und Ölsperren zu verhindern.

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten überprüfte die Situation vor Ort. Seiner Einschätzung nach, sei nicht davon auszugehen, dass das Öl zu einem nachhaltigen Schaden am Weiher geführt hat.

Defektes Auto ist für Ölteppich auf dem Ettwieser Weiher verantwortlich

Verantwortlich für die Verunreinigung ist laut Polizei ein defektes Auto, das auf dem Parkplatz des Weihers stand und Öl verlor. Die Beamten der Polizeiinspektion Marktoberdorf ermittelten den Halter des Autos. Der muss nun mit einer Anzeige wegen Gewässerverunreinigung rechnen.