Seit über einer Woche war ein 14-jähriges Mädchen aus Oberschönegg vermisst. Das Mädchen ist mittlerweile wieder aufgetaucht und ist wohlauf.

Mädchen (14) wieder aufgetaucht

Die Fahndung nach der vermissten 14-Jährigen ist laut Polizei erledigt. Beamte haben das Mädchen am Mittwochvormittag wohlbehalten in Landsberg am Lech (Oberbayern) aufgefunden. Eine Frau, die von der Öffentlichkeitsfahndung wusste, meldete sich demnach bei der Polizei und teilte mit, dass sie die 14-Jährige am Bahnhof in Landsberg am Lech gesehen hätte. Beamte der Polizeiinspektion Landsberg am Lech überprüften den Hinweis und trafen die Vermisste dort an. Sie war wohlauf. Die Beamten sorgen nun für die Rückführung der 14-Jährigen.