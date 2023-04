Am Freitagabend ist ein 12-jähriger Junge nach einem Streit an einer öffentlichen Schule in Memmingen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei erlitt der Junge "mehrere Verletzungen im Gesicht."

Zu dem Streit zwischen dem 12-Jährigen und einem 13-jährigen Jungen war es in der Großen Pause gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich noch weitere Kinder in den Streit eingemischt haben. Der 12-Jährige erlitt dabei mehrere Verletzungen im Gesicht und musste im Klinikum ärztlich behandelt werden.

Weil der Vorfall der Polizei erst am Nachmittag gemeldet wurde, muss die Polizei den genauen Tathergang erst noch ermitteln.