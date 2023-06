Wieder brennt in Österreich ein Wald. In Dalaas (Vorarlberg) müssen Einsatzkräfte derzeit einen Waldbrand aus der Luft bekämpfen.

Nach Informationen des Polizei in Vorarlberg brennt derzeit ein Wald- und Wiesenstück im Bereich der Heubergalpe am 2.284 Meter hohen Roggelskopf bei Dalaas und Innerbraz. Das Feuer war bereits am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr ausgebrochen.

Waldbrand bei Dalaas: Rund 1.000 Quadratmeter brennen

Gegen 0:45 Uhr konnte ein nachtflugtauglicher Helikopter einen Erkundungsflug durchführen. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brand im Bereich eines Felskammes ausgebrochen war. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dalaas, Braz und Nüziders richteten noch in der Nacht eine Einsatzleitung und ein Wasserreservoir bei Hintergant ein. Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr stellte die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle dann fest, dass eine Wald- und Wiesenfläche von rund 1.000 Quadratmetern in Flammen steht.

Dalaas: Löscharbeiten aus der Luft

Im Anschluss nahmen die Einsatzkräfte die Löscharbeiten auf. Laut der Polizei fanden Löschflüge mit mehreren Hubschraubern statt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Dalaas, Braz, Nüziders, Frastanz, Egg und Partenen waren an dem Einsatz beteiligt. Die Polizei Vorarlberg meldete, dass der Löscheinsatz gegen Mittwochmittag beendet werden konnte. Ab Nachmittag sei zudem mit Gewittern und Regen in der Region zu rechnen. Diese sollten mögliche Glutnester komplett löschen. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.