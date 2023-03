Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei tot, teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit.

Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei tot, teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit.