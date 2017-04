Zu wenig Abstand: Tourenwagen-Rennfahrer Timo Scheider könnte Führerschein verlieren

Verkehrssünder · Vielleicht ist es für ihn so etwas wie eine Berufskrankheit: Weil der in Vorarlberg lebende Autorennfahrer Timo Scheider auf der A7 bei Tempo 157 mit zu geringem Sicherheitsabstand unterwegs war, soll er einen Monat auf seinen Führerschein verzichten. Zudem würde der langjährige Tourenwagen-Pilot, der dieses Jahr bei der FIA World Rallycross Championship mitfährt, dafür zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünder-Kartei bekommen.



Polizei - Geschwindigkeitsmessung Bild: Benjamin Liss Dass er zudem 160 Euro zahlen soll, dürfte dem erfolgreichen Rennfahrer nicht wirklich weh tun. Am Montag hätte Scheider sich vor dem Kemptener Amtsgericht verantworten müssen, weil er gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt hatte. Doch das Verfahren wurde kurzfristig auf den 20. Juni vertagt. Bei der Abstandsmessung durch die Allgäuer Polizei war der Rennfahrer auf der A7 bei Dietmannsried nördlich von Kempten mit 157 Km/h an der Kontrollstelle vorbei gefahren. Statt des erforderlichen Mindestabstands von 78,5 Metern waren es lediglich 23 Meter. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung vom 05.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper