Winter-Comeback: Obstbauern am Bodensee sind besorgt

Wetter · Mehr als ein halber Meter Schnee ist über die Osterfeiertage in den höheren Lagen der Allgäuer Alpen gefallen. Und die Temperaturen gingen gegenüber vergangener Woche um mehr als zehn Grad zurück.



Winter Bild: Ralf Lienert

Bis auf 1.000 Meter mischten sich am Alpenrand immer mehr Schneeflocken unter den Regen. In den Allgäuer Alpen stieg die Lawinengefahr auf Stufe drei von fünf („erheblich“) an.

„Doch das Schlimmste kommt noch“, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. Der Höhepunkt der Kältewelle sei für den Mittwoch zu erwarten mit minus elf Grad in den Bergen und Nachtfrost bis minus fünf Grad auch unten.

Genau das sind Prognosen, die Martin Nüberlin nicht gerne hört. Er ist Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft in der bayerischen Obstbauregion rund um Lindau. Er sagt: „Wir machen uns Sorgen.“