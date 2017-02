Wetterstatistik: Der Januar war in den Allgäuer Tälern drei Grad zu kalt

Winter · Regen und Temperaturen bis zu fünf Grad über null haben die Schneedecke am Dienstag in tiefen und mittleren Lagen stark tauen lassen. Kleinere Bäche in der Region schwollen stark an. Oberhalb von etwa 1.500 Metern fiel Neuschnee.



Nach dem kältesten Januar seit 30 Jahren taut nun der Schnee dahin. Bild: Matthias Becker Die Wasserwacht warnte eindringlich davor, Eisflächen auf Gewässern noch zu betreten. „Wer das macht, begibt sich in Lebensgefahr“, sagt Johannes Weizenegger von der Wasserwacht in Kempten. Mit dem Januar ist am Dienstag auch der zweite meteorologische Wintermonat zu Ende gegangen. Nach dem viel zu trockenen und zu milden Dezember war der Januar 2017 in den tieferen Lagen des Allgäus etwa drei Grad kälter als im langjährigen Mittel. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung vom 01.02.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper