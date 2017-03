Weil wir das Allgäu lieben, gibts jetzt noch mehr davon!

Neues Portal allgaeu.life · Egal ob am Stammtisch, beim Sport oder in der Schule: Immer öfter fällt der Begriff „allgaeu.life“. Das neue Online-Portal der Allgäuer Zeitung bietet seit drei Monaten noch mehr Allgäu. Die häufigsten Fragen an die Macher und ihre Antworten dazu, lesen Sie hier.



Mit einem Mix aus spannenden Themen wollen die allgaeu.life-Macher überzeugen Bild: AZ-Archiv Collage: Boxler allgaeu.life – was isch des?

allgaeu.life ist das neue Online-Portal für unsere Region. Es ist schön, schräg, steil - wie das Leben im Allgäu. Sie finden dort jede Woche 15 exklusive Themen und zehn ausgesuchte AZ-Artikel. Packend geschrieben, modern aufbereitet und losgelöst vom gewöhnlichen Nachrichtenstrom. Was ka des?

Freude machen. allgaeu.life schreibt über Allgäuer Originale, Erfolgsgeschichten, den neuesten Tratsch und die schönsten Touren zwischen Bergen und Bodensee. Liebevoll, humorvoll, am Puls der Zeit. Mit Videos, den schönsten Fotos und allen technischen Finessen. Entdecken Sie unsere Heimat neu. Was koschd des?

Wer jetzt bei allgaeu.life reinschaut, testet kostenlos und unverbindlich. Er schließt kein Abo ab und muss sich auch nicht wieder abmelden. Später einmal wird die Nutzung des Portals als Abo angeboten. Zu diesem exklusiven Klub gehört dann nur, wer das Abo abschließt. Den Termin geben wir rechtzeitig bekannt. allgaeu.life ist unser Hofladen: Es wird täglich mit feinen Produkten aus der Region beliefert, die mit viel Herzblut hergestellt werden. Wir glauben, dass gute Qualität auch ein wenig kosten darf. Was muss i dua?

Steuern Sie im Internet einfach diese Seite an: www.allgaeu.life Dort müssen Sie sich lediglich mit Ihrem Namen oder Ihrer E-Mail-Adresse registrieren – und schon sind Sie mittendrin. Herzlich willkommen bei allgaeu.life.

Das Team von allgaeu.life: Von Links: Tobias Schuhwerk, Uli Hagemeier, Stephan Michalik und Daniel Halder Bild: Matthias Becker Warum muass ma sich amelda?

Weil allgaeu.life kein Ramschladen ist, sondern eine kleine, feine Stube. Wir haben keinen Platz für Internet-Randalierer und Trolle. Dafür aber für Menschen, die das Allgäu lieben und genießen – und mit ihrem Namen dafür stehen. Genau wie wir Macher. Wer verzählt na die G’schichtla?

Die Kernmannschaft bilden Tobias Schuhwerk (Teamleitung, Kempten), Daniel Halder (Memmingen) und Stephan Michalik (Kaufbeuren). Sie arbeiten eng mit den über 60 Redakteuren und vielen freien Mitarbeitern der Allgäuer Zeitung zusammen. I dät’s gern lesa. Aber irgendebbas mit deana Seita goht it...

Dann schreiben Sie uns bitte eine Mail – und wir helfen. Adresse: redaktion@allgaeu.life Über des kenned’ar ruhig au amol schreibe...

Sie haben ein spannendes Thema? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns über Ihre Zuschrift (Heisinger Straße 14, 87435 Kempten) oder Ihren Anruf: 0831/206350. Gemeinsam sind wir doppelt stark. Getreu dem Motto: Wir leben im Allgäu, wir lesen allgaeu.life.