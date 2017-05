Wandersaison: Erste Hütten in den Allgäuer Alpen öffnen am Wochenende

Vorbereitung · Nach knapp fünf Monaten ist am Montag auch am Nebelhorn die Wintersaison zu Ende gegangen – bei Schneetreiben und frostigen Temperaturen. In den nächsten Tagen soll es zwar wechselhaft, aber milder werden. In den Allgäuer Alpen sind kommendes Wochenende die ersten Hütte bereits geöffnet.



Mitte Juni öffnet das neue Waltenbergerhaus Bild: Fischer/DAV Nach den teils ergiebigen Schneefällen der vergangenen beiden Wochen sind viel Wege in den Bergen aber noch nicht begehbar. In höheren Lagen herrschen weitgehend winterliche Verhältnisse mit über einem Meter Schnee. Weniger hohe Berge werden am Wochenende voraussichtlich südseitig wieder begehbar sein. Mehr Infos zum Start in die neue Bergwandersaison und die Hütten-Öffnungszeiten finden Sie in der MIttwochsausgabe unserer Zeitung vom 03.05.2017.



