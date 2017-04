Sorgenfalten bei Kutschern nach Unfall in Schwangau

Tourismus · Nach einem Kutschenunfall bei Schloss Neuschwanstein, bei dem am Sonntag drei Fahrgäste leicht und mittelschwer verletzt wurden, herrscht am Montagmittag vor allem bei den Fahrern leichte Unruhe. Sie befürchten „Negativwerbung“ und sehen auf Dauer ihr Geschäft in Gefahr.



Täglich fahren viele Touristen mit der Kutsche zu Schloss Neuschwanstein. Nach einem Unfall haben Fahrer Angst um ihr Geschäft. Bild: Matthias Becker Dabei komme es nur selten zu Zwischenfällen und Sicherheit werde ganz großgeschrieben, sagt Reinhold Reichart. Sein Betrieb ist einer von dreien, die Fahrten zum Schloss anbieten. Trotzdem gingen am Sonntag zwei Pferde eines anderen Anbieters durch und kamen mit ihrer Kutsche von der Fahrbahn ab. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 25.04.2017.



