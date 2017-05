Pulse of Europe in Sonthofen: Besorgter Blick geht nach Frankreich

Kundgebung · Knapp 300 Menschen – und damit halb so viel wie bei der Auftaktveranstaltung vor einem Monat – haben bei der Kundgebung „Pulse of Europe“ in der Oberallgäuer Kreisstadt Sonthofen teilgenommen.



"Pulse of Europe" in Sonthofen Bild: Matthias Becker Angesichts des idealen Ausflugswetters an diesem Tag war Mitorganisator Dr. Peter Siegel (Burgberg) nicht enttäuscht vom Zulauf. Denn die Redner, die spontan ans Mikrofon traten, hätten erneut die tiefe Verwurzelung der europäischen Idee in allen Schichten der Bevölkerung gezeigt. Wer da in Sonthofen von den Befürwortern der Europa-Idee alles ans Mikrofon ging, welche Rolle dabei die bevorstehende Stichwahl für die Präsidentschaft in Frankreich spielte und wann die nächste Kundgebung „Pulse of Europe“ in Sonthofen stattfindet, lesen Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 02.05.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper