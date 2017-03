Pärchen vergnügt sich in Sauna in Sonthofen: Polizei schreitet ein

Zärtlichkeiten · Heiß her ging es in der Erdsauna des Sonthofer Freizeitbades Wonnemar. Und das weniger wegen der 85 Grad Raumtemperatur, sondern mehr wegen eines Pärchens aus Kempten.



Sauna-Eimer Bild: Ralf Lienert

Der Mann und die Frau hatten so intensiv Zärtlichkeiten ausgetauscht, dass sich andere Saunagäste gestört fühlten. Was erst zu hitzigen Gesprächen führte und letztlich zu einem Polizeieinsatz.

Mehreren Gästen war offenbar zu heiß, was der 29-jährige Mann und seine 30-jährige Begleiterin da am Donnerstag nach 18 Uhr taten. Ein Sauna-Gast, der privat zum Schwitzen da war, beruflich aber Mitarbeiter des Bades ist, sprach darauf das Pärchen an.