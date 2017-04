Organisation "Pulse of Europe": Kundgebung in Sonthofen

Kundgebung · Zum zweiten Mal findet am kommenden Sonntag, 30. April, um 14 Uhr auf dem Spitalplatz in Sonthofen eine Kundgebung der Organisation Pulse of Europe (übersetzt: Puls Europas) statt. An der ersten überparteilichen Kundgebung für ein starkes, geeintes Europa hatten sich vier Wochen zuvor über 600 Menschen beteiligt.



Europa-Flagge Bild: Patrick Pleul Das waren mehr als bei einer ähnlichen Demo in Freiburg einige Wochen zuvor. In Augsburg nahmen am 2. April knapp 1.000 Menschen an einer Europa-Kundgebung teil. In immer mehr deutschen Städten gehen die Menschen sonntags zwischen 14 und 15 Uhr für Europas auf die Straßen – über Parteigrenzen hinweg und friedlich. Er habe sich gefreut, dass in Sonthofen so viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 20 Jahren mit dabei waren, sagte Kundgebungs-Mitorganisator Dr. Peter Siegel aus dem Oberallgäuer Burgberg im Gespräch mit unserer Zeitung. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung vom 26.04.2017.



