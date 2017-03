Nach Überfall auf Juwelier in Oberstdorf: Vorgehensweise deutet auf Täter aus Litauen hin

Räuber auf der Flucht · Trotz unmittelbar eingeleiteter Großfahndung sind die Juwelierräuber von Oberstdorf am Donnerstag immer noch auf der Flucht gewesen. Vier jüngere Männer hatten am Aschermittwoch gegen 15:30 Uhr ein Juweliergeschäft in der Oberstdorfer Fußgängerzone überfallen.

Bilderstrecke: 16 Bilder Überfall auf Juwelier in Oberstdorf

Überfall auf Juwelier in Oberstdorf Bild: Benjamin Liss Einer der Unbekannten bedrohte den anwesenden Verkäufer und zwei Kolleginnen im Alter von 23 und 25 Jahren mit einer schwarzen Kurzwaffe, mindestens ein Täter versprühte Pfefferspray. Während ein Mann die Waffe auf den 36 Jahre alten Verkäufer richtete, zerschlugen die anderen Räuber Glasvitrinen und erbeuteten daraus 34 hochwertige Uhren und einige Schmuckstücke im Gesamtwert von weit über 100.000 Euro. Die Ermittler der Kemptener Kripo vermuten, dass es sich bei den Tätern um Litauer handeln könnte. Zumindest deute darauf die Vorgehensweise hin. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 03.03.2017.



