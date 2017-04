Nach Angriffen auf Polizisten vor Flüchtlingsheim in Memmingerberg: Verdächtige weiterhin in Haft

Kriminalität · Nach der Randale in einer Asylbewerberunterkunft in Memmingerberg (Unterallgäu) am Karsamstag sitzen die vier mutmaßlichen Rädelsführer weiter in Untersuchungshaft. Das teilte Staatsanwaltschafts-Sprecher Dr. Christoph Ebert jetzt auf Anfrage mit.



Memmingerberg Flüchtlingsheim Asyl ------------------------------------------ Bild: Martina Diemand Asylbewerber waren auf Polizisten und Rettungskräfte losgegangen. Zwei Fahrräder wurden auf die Einsatzkräfte geworfen. Vier Polizisten waren leicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass im Laufe der kommenden Woche die Ermittlungen abgeschlossen sein werden. Dann wird voraussichtlich Anklage gegen die vier aus Nigeria stammenden Männer im Alter zwischen 21 und 39 Jahren erhoben. Am Freitag fand ein runder Tisch statt, an dem unter anderem Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Flüchtlings-Helferkreis und Politik saßen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 29.04.2017.



