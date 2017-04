Kemptener mit kurdischen Wurzeln wird am Flughafen eingesperrt und dann nach Hause geschickt

Einreiseverbot · Erdal Parlak aus Kempten hat bei einer Reise in die Türkei am Flughafen in Istanbul eine böse Überraschung erlebt: Er wurde eingesperrt und am nächsten Tag in einen Flieger zurück nach Deutschland gesetzt – ohne Begründung.



Erdal Parlak wurde bei der Einreise in die Türkei verhaftet. Der Kemptener hat einen deutschen Pass und verbrachte eine Nacht in einer üebrfüllten türkischen Großzelle. Bild: Ralf Lienert Mit dieser Erfahrung ist Parlak jedoch nicht allein: Dem Auswärtigen Amt sind allein im vergangenen Monat zehn Fälle bekannt geworden, in denen deutschen Staatsangehörigen die Einreise in die Türkei verweigert wurde. Eine Anfrage unserer Zeitung nach den Gründen für ein solches Vorgehen beim türkischen Generalkonsulat in München blieb bisher unbeantwortet. Für Parlak, der deutscher Staatsbürger ist, ist klar, dass seine kurdische Abstammung der Grund für die Verhaftung in Istanbul war. Wie Parlak bei künftigen Reisen vorgehen möchte, erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 07.04.2017.



