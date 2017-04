Kemptener Glocken-Experten untersuchen Geläut der Frauenkirche in München

Kirchen · Damit die Glocken der Frauenkirche in München noch lange läuten, untersuchen sie Experten der Kemptener Hochschule jetzt auf Schäden. Die Mitarbeiter des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken war zwar bereits in vielen berühmten Kirchen wie dem Kölner Dom, Sacré Cœur in Paris oder dem Stephansdom in Wien im Einsatz.



Professor Dr. Andreas Rupp vom Glockenlabor der Hochschule Kempten. Bild: Martina Diemand Trotzdem ist die Arbeit im Münchner Wahrzeichen etwas besonderes für Sie. Hatten sie doch bisher eher selten Aufträge in Bayern, sagt wissenschaftlicher Leiter Professor Andreas Rupp. In den nächsten Tagen hört und schaut sich das Team die zehn Glocken der Frauenkirche genau an. Es wird festgestellt, wie groß und wie schwer sie sind, wie sie aufgehängt sind, ob die Klöppel richtig anschlagen, wie hoch der Verschleiß ist, ob es bereits Schäden gibt oder sich welche ankündigen, erläutert Rupp, der seit 1996 an Kirchenglocken forscht. Bisher sei das Geläut noch nie so umfangreich analysiert worden. Warum der Erhalt von Kirchenglocken immer mehr Bedeutung gewinnt, lesen Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung. Autor: Katharina Müller



