Immenstädter (23) verkauft Drogen an Minderjährigen (17): Viereinhalb Jahre Haft

Landgericht Kempten · Wegen Handels mit Marihuana und Ecstasy sowie gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Kempten einen 23 Jahre alten Mann aus Immenstadt zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.



Drogen Bild: Kay Nietfeld (dpa)

Strafverschärfend bewertete die erste Strafkammer, dass der Türke Rauschgift an einen 17-Jährigen, also an einen Minderjährigen, verkauft hatte. Ebenfalls verurteilt wurden Angriffe des Angeklagten auf zwei junge Frauen, bei denen es sich um Freundinnen seiner früheren Partnerin handelt.

In einem Fall schlug er einer jungen Frau mit der Faust, in einem anderen Fall warf er einen gläsernen Deko-Artikel nach einer Frau aus drei Metern Entfernung. Motiv: offensichtlich Eifersucht und Aggression.