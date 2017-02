Humedica-Chef aus Kaufbeuren in Afrika geehrt

Auszeichnung · Das westafrikanische Land Benin hat den Gründer und Geschäftsführer der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica mit dem Verdienstorden für humanitäre Hilfe ausgezeichnet. Die international tätige Organisation ist seit 2009 in Benin aktiv und bildet dort unter anderem medizinisches Personal aus.



Wolfgang Groß erhält Orden des Landes Benin. Bild: Humedica

„Ich freue mich sehr über den Orden, den ich stellvertretend für all unsere Spender entgegennehmen möchte. Schließlich sind sie es, die unsere weltweiten Hilfsmaßnahmen wie die in Benin überhaupt ermöglichen“, sagte Groß bei der Laudatio in der Hauptstadt Cotonou.

Für Groß ist es der zweite Verdienstorden dieser Art. Vor vier Jahren hatte er das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.