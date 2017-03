Funkenfeuer im Allgäu: Mit Flammen und Rauch gegen die Winterhex

Bildergalerie · Es ist einfach eine spezielle Atmosphäre, wenn die Flammen meterhoch in den Nachthimmel schlagen und man auf den Abschied vom Winter anstößt. Am Wochenende zogen wieder zahlreiche Funken im Allgäu die Menschen in ihren Bann.

Bilderstrecke: 67 Bilder Funkenfeuer im Allgäu 2017

Funken in Wildpoldsried Bild: Matthias Becker Zur Stärkung dürfen frisch herausgebackene Funkenküchle nicht fehlen. Da schmeckt auch noch einmal ein Glühwein dazu. Unsere Fotografen waren am Samstag und Sonntag unterwegs und haben Bilder von einigen Funkenfeuern im Allgäu gemacht.