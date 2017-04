Erneuter Wintereinbruch: Apfelbauer Stefan Haas (53) aus Lindau hat so etwas noch nie erlebt

Natur · Stefan Haas ist Apfelbauer an der bayerischen Seite des Bodensees. Die Wetterkapriolen der vergangenen Wochen haben seinen Bäumen mächtig zu schaffen gemacht. Und nicht nur ihm: Den Landwirten in der Region, die für Obstanbau berühmt ist, drohen Ernteausfälle in ungeahnten Höhen.



Es ist kein schöner Anblick für Stefan Haas: Die meisten Blüten an seinen Apfelbäumen sind erfroren. Der Obstbauer aus Kressbronn geht schon jetzt davon aus, dass er dieses Jahr Verluste machen wird. Bild: Benedikt Siegert „Auf manchen Feldern sind bis zu 90 Prozent der Blüten erfroren. Das ist eine Katastrophe. So einen Schaden habe ich noch nicht erlebt“, verdeutlicht Martin Nüberlin, Sprecher der Lindauer Obstbauern, das Ausmaß. Und er ist bereits seit Ende der 70er Jahre im Geschäft. Dabei ist der Wintereinbruch in den vergangenen Tagen nur die eine Hälfte des Problems. Die andere war der ungewöhnlich warme März, als mehrere Tage lang Temperaturen über 20 Grad den Frühling verkündeten – und die Pflanzenwelt zu einer folgenschweren Reaktion verführten. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 28.04.2017.



