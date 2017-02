Erfolgreicher als die Jahre zuvor: Der Allgäuer Presseball in Kempten

Event · Genau 1.111 Gäste ließen sich gestern Abend in der BigBox in Kempten beim Galaabend der Allgäuer Zeitung begeistern. „So viele Gäste hatten wir noch nie“, sagte Markus Brehm, Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlages, bei der Eröffnung des Balls.



Presseball Kempten Bild: Ralf Lienert

Und schon kurz darauf wurde zum Tanz gebeten – was sich die Paare in prächtiger Garderobe nicht zweimal sagen ließen. Stets war die Tanzfläche dicht bevölkert, egal ob das Orchester „Fink & Steinbach“ Wiener Walzer, Foxtrott, Disco oder moderne Hits spielte.

Ein besonderers Highlight war der Auftritt der Gruppe „Abba 99“, die die unsterblichen Hits der legendären schwedischen Popgruppe der 70er und 80er spielte. Höhepunkt des Abends aber war wie immer die Ziehung der Tombola-Hauptgewinne zugunsten der Kartei der Not.

Denn der Galaabend ist seit jeher eine Benefizveranstaltung, deren Erlös an Menschen aus der Region ausgegeben wird, die unverschuldet in Not geraten sind.

