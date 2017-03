Dr. Peter Siegel (74) aus Burgberg organisiert eine Pro-Europa-Demonstration in Sonthofen

Kundgebung · Dr. Peter Siegel aus dem Oberallgäuer Burgberg ist in diesen Tagen viel beschäftigt. Der 74 Jahre alte Arzt im Ruhestand hat für kommenden Sonntag, 2. April, eine proeuropäische Kundgebung in Sonthofen organisiert und da gibt es noch allerhand Details zu klären.



Dr. Peter Siegel (74) aus Burgberg. Bild: Peter Siegel

Nach dem Beispiel in anderen Großstädte wie in Berlin, Frankfurt, Köln und München sollen die Menschen in Sonthofen die Möglichkeit haben, ihre Stimme für ein geeintes Europa zu erheben – in Zeiten zunehmender nationalistischer Alleingänge und autokratischer Tendenzen.

Die Pro-Europa-Demonstration, die am Sonntag um 14 Uhr auf dem Spitalplatz in Sonthofen stattfindet, ist die erste in der Region der noch jungen Bürgerbewegung Pulse of Europe (übersetzt: Puls Europas).