Der Allgäuer Winter ist bisher ungewöhnlich trocken - und das bleibt so

Wetter · Wohl dem, der in diesen Tagen hoch hinaus- kommt: Denn während es in den Tälern und Niederungen Süddeutschlands auch weiter meist ungemütlich kühl und dunstig ist, scheint auf den Bergen die Sonne. Nur in der Nacht zum Samstag soll eine schwache Störung für einige Tropfen oder Flocken sorgen.



Berge Bild: Michael Munkler

Am Donnerstag war wieder so ein Tag: Während die Menschen in München, Augsburg oder in Kempten im kühlen Nebelgrau saßen, schien auf Nebelhorn, Fellhorn und Tegelberg von früh bis spät die Sonne.

In den meisten Allgäuer Skigebieten herrschen weiterhin gute Pistenverhältnisse. Oben liegt bis zu einem Meter Schnee, auf der Zugspitze sind es zwei. Höher gelegene Loipen sind noch gespurt, beispielsweise im Tannheimer Tal oder in Balderschwang im Oberallgäu.

Bisher war der Winter 2016/17 viel zu trocken. Im Dezember und Januar fiel zumeist weniger als die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge in diesen Monaten. Bis weit in die nächste Woche hinein werde es trocken bleiben, sagt Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst in München: „Mit den Temperaturen geht es von Tag zu Tag etwas bergauf.“

„Bisher lief es richtig gut“, sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH über den Winter aus Sicht der Tourismusbranche. Dazu habe in erster Linie das sonnige Wetter in den Bergen beigetragen.

Wegen der ausgebliebenen Niederschläge sei die Naturschneedecke heuer unterdurchschnittlich gering, betont der Pfrontener Bergführer Wolfgang Mayr.

Aber die Verhältnisse für Skitourengeher seien in den Allgäuer und Lechtaler Alpen im Vergleich immer noch gut. Die aktuellen Schneehöhen finden Sie im Pisten- und Loipentelegramm auf Bayern.