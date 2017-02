Alpinismus · Bergfilme und Natur-Dokumentationen sind sein Lebenswerk. Über 80 hat er gemacht. Wie viele es exakt sind, das weiß Gerhard Baur nicht genau. Am Samstag wird der Bergfilmer aus dem Oberallgäuer Sulzberg-Moosbach 70 Jahre alt.



Gerhard Baur wird 70 Jahre alt. Bild: Sabine Höchtl

Eigentlich hatte der gelernte Maschinenschlosser Baur in den 60er Jahren vor, nach der Fachoberschule Ingenieur zu werden. Doch es kam anders.

Der in Friedrichshafen aufgewachsene Baur drehte bei der Erstbesteigung des „Baur-Dachs“ an der Großen Zinne in den Dolomiten einen Film, der im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.