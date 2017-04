Das Wetter am Wochenende? Nur gut!

Prognose · Biken, wandern, grillen oder den Garten auf Vordermann bringen: Das Wochenend-Wetter bietet sich an für Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. In den Bergen sind viele Wanderwege bis in mittlere Höhenlagen schon gut begehbar. Touren sollten jetzt vor allem südseitig gewählt werden.



Kirschblüte Bild: Matthias Becker Sonnig und angenehm warm werde es an diesem Wochenende, sagt Dipolm-Meteorologe Joachim Schug von Meteogroup: „Montagabend folgen dann die nächsten Schauer oder Gewitter.“ Dienstag bis Donnerstag seien mit Nordwestlage wieder unbeständig, nass und kühl. Da könne es wieder Schneeflocken bis 1000 Meter Meereshöhe geben. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 08.04.2017.



