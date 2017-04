Das Große Loch in Kempten hat einen neuen Investor

Skandalbaustelle · Das seit beinahe zehn Jahren mitten in Kempten klaffende „Große Loch“ wird demnächst verschwinden: Am Dienstag ebneten alle Gläubiger mit Unterschriften unter einer Vereinbarung den Weg für einen Verkauf der Skandalbaustelle an einen neuen Investor. Dies bestätigte Oberbürgermeister Thomas Kiechle auf Anfrage am frühen Abend. Interessenten gibt es bereits einige, zusätzliche werden gesucht.



Eine Tiefgarage ist teilweise fertig, mehr entstand bisher nicht auf der Skandalbaustelle in der Kemptener Innenstadt. Bild: Martina Diemand Die Erleichterung war Kiechle trotz einer hartnäckigen Erkältung deutlich anzuhören: „Der gordische Knoten ist durchschlagen, ich bin dankbar, dass dies endlich gelungen ist.“ Hartnäckig hatte der Oberbürgermeister die vergangenen Monate über mit einer Gläubigerbank und einer Baufirma verhandelt. Diese blockierten nämlich eine Absprache über die Aufteilung eines Verkaufspreises. Gestern äußerte sich Kiechle dazu ausgesprochen diplomatisch: „Dabei habe ich eine hohe Bereitschaft angetroffen, die entstandenen Probleme verantwortungsbewusst zu lösen.“ Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung vom 26.04.2017.



