Das Festspielhaus in Füssen gibt Lebenszeichen: Am 1. April öffnen sich die Türen

Startschuss · Seit Monaten haben Handwerker im Füssener Festspielhaus das Sagen. Sie bringen die Technik auf Trab, sanieren Sanitäranlagen und installieren eine neue Brandmeldeanlage – Letztere kostet allein rund 160 000 Euro.



Das Festspielhaus in Füssen rüstet sich für den offiziellen Start am 1. April. Dann öffnen sich erstmals nach Insolvenz und Verkauf 2016 wieder die Türen für Besucher. Bild: Tobias Müller

Reinigungskräfte bringen zudem die Räume mit einer Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern zum Glänzen. „Bis 1. April soll alles weitgehend fertig sein“, heißt es von der neuen Ludwigs Management- und Betriebsgesellschaft.

An diesem Tag sollen sich erstmals nach der Insolvenz 2016 und dem Verkauf an die Investoren Manfred Rietzler, Jan Dieter Leuze und Henrik Mayer die Türen wieder für die Öffentlichkeit öffnen. Ab Ende Juni sind regelmäßig Kulturveranstaltungen geplant – auch ein Ludwig-Musical gehört offenbar dazu.

Am 1. April soll nicht nur das 90.000 Liter fassende Wasserbassin an der Bühne, das derzeit mit großem Aufwand abgedichtet und neu beschichtet wird, wasserdicht sein. Dasselbe soll auch für das Konzept gelten, mit dem Leuze und der Ostallgäuer Rietzler den dritten Anlauf am Forggensee starten.