Das Festspielhaus Füssen ist wieder geöffnet

Auftakt · Das Festspielhaus Füssen hat am Wochenende ein Zeichen gesetzt: „Wir sind wieder da“ heißt Intendant Florian Zwipf-Zaharia zufolge die Botschaft von „Ludwigs Auftakt“ mit einem bunten Spektakel aus Kostproben auf das Kommende mit Musik, Varieté, Kunst und Kulinarischem.



Auf der Bühne des Festspielhauses verwöhnten Koch Christian Henze und sein Team die Besucher von „Ludwigs Festmahl“ kulinarisch. Bild: Peter Samer

Das Team hat sich gefunden, die Renovierung ist im Endspurt und die ersten Firmenveranstaltungen haben bereits stattgefunden. Bis es so richtig losgeht, dauert es allerdings noch bis Juli.

Was das Team um Besitzer Manfred Rietzler, Geschäftsführerin Birgit Karle und Intendant Zwipf-Zaharia vorhat, liest sich wie ein „Best of“ früherer Programme mit neuen Ideen und höherem Anspruch. So wird nicht nur mit dem Musical Ludwig² der König im August an den Forggensee zurückkehren, auch die Oper Sofia kommt wieder.