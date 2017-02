Bodensee ist nicht so tief wie vermutet

Messung · Wissenschaftler haben den Bodensee neu vermessen und dabei festgestellt, dass er nicht so tief ist, wie man eigentlich bislang annahm. So weist das Schwäbische Meer an seiner tiefsten Stelle 251,14 Meter auf – statt 253,5 Meter, wie seit einer Messung im Jahre 1990 angenommen.



Lindau am Bodensee Bild: Wolfgang Schneider Das sagte der Biologe Martin Wessels vom Institut für Seenforschung in Langenargen. Die Messungen zogen sich von 2013 bis 2015 hin und wurden mithilfe eines Echolots und eines Laserscanners vorgenommen – vom Forschungsschiff „Kormoran“ und von einem Flugzeug aus. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung vom 15.02.2017.



