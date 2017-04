Bergsteiger verbringen eisige Nacht in Oberstdorfer Bergen

Schneemassen · Mit den Schneemassen in höheren Lagen hatten zwei Bergsteiger aus dem Raum Augsburg wohl nicht gerechnet, als sie sich am Sonntag von Oberstdorf aus auf den Weg zur Kemptener Hütte machten.



Bergwacht Bild: Benjamin Liss

Weil sie am Abend wegen der Dunkelheit und des hüfthohen Schnees in der Nähe des Sperrbachtobels nicht weiterkamen und kein Handynetz hatten, mussten sie ein Nachtlager aufschlagen. Sie suchten sich einen sicheren Platz und biwakierten in ihren Schlafsäcken.

Bei Tagesanbruch stiegen die beiden einige hundert Höhenmeter bergwärts bis sie Handynetz hatten und Hilfe rufen konnten.