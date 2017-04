Am Ifen bei Hirschegg beginnt der Abriss der alten Liftanlagen

Seilbahnen · Dank der Kunstschnee-Reste können die Skitourengeher am Hohen Ifen in den Kleinwalsertaler Bergen noch bis ins Tal abfahren. Vor einigen Tagen ist der Skibetrieb jedoch bereits eingestellt worden und Mitarbeiter der Bahn haben am Montag mit den vorbereitenden Arbeiten für den Abriss der Bergstation Hahnenköpfle und der Mittelstation begonnen.



Der Neubau der Bergbahn am Ifen kostet 23 Millionen Euro. Bild: Michael Munkler p>In vier Wochen, schätzt Geschäftsführer Augustin Kröll von der Liftgesellschaft links der Breitach, wird von den beiden alten Bahnen und den Betriebsgebäuden nicht mehr viel stehen. Dann soll alles Schlag auf Schlag gehen. Genau 255 Tage sind es noch bis zum 23. Dezember. Vor Weihnachten sollen die beiden neuen Kabinenbahnen Ifen I und II in Betrieb gehen, wünscht sich Kröll – wie auch ein neu gebautes Bergrestaurant Hahnenköpfle. Vergangenes Jahr hatte die Liftgesellschaft die Olympia-Sesselbahn neu gebaut und dafür Schlepplifte abmontiert. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 11.04.2017.



