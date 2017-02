Am Fliegerhorst Memmingerberg sollen 500 neue Arbeitsplätze entstehen

Testgelände · Auf dem früheren Fliegerhorst Memmingerberg soll „das modernste Zentrum für autonomes Fahren in Deutschland“ entstehen. Das sagte Xaver Fackler, Geschäftsführer der Firma Fakt Motion, die dort seit 2012 ein 18 Hektar großes Testgelände für die Automobilindustrie betreibt.



Memmingerberg Bild: Katharina Müller

Das Gelände wird auf über 30 Hektar Fläche vergrößert – samt einer 1.100 Meter langen Teststrecke, auf der Autobahnfahrten simuliert werden. Insgesamt will Fackler 13 Millionen Euro investieren.

Zugleich würden in seiner Firma (dort sind zur Zeit zehn Menschen beschäftigt) 30 bis 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Außerdem will sich der Automobilzulieferer Continental in unmittelbarer Nachbarschaft ansiedeln, sagte der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather.

Dort würden weitere 150 hochqualifizierte Arbeitsplätze – vorzugsweise für Ingenieure – entstehen.