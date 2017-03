Allgäu Airport: 31 Ziele zur neuen Saison ab Memmingen

Fliegen · Der Allgäu Airport in Memmingerberg bietet laut aktuellem Flugplan in der soeben gestarteten Sommersaison insgesamt 29 Ziele in ganz Europa an.



Allgäu-Airport Bild: Ulrich Wagner Mit Antalya in der Türkei und Kutaisi am Schwarzen Meer (Georgien) sind auch zwei Flugplätze in Asien im Programm. Geschäftsführer Ralf Schmidt ist sich sicher, die Passagierzahlen des Vorjahres deutlich zu übertreffen. Dafür würden die angekündigten Kapazitätserweiterungen sorgen. So setzt die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air auf ihren Strecken nach Sofia (Bulgarien) und Vilnius (Litauen) erstmals einen Airbus A321 ein, der 230 Plätze bietet. Dieser Flugzeugtyp wird heuer auch auf der Strecke nach Korsika von FlyNiki verwendet. Neu ist auch die österreichische Gesellschaft People’s Viennaline, die nach Neapel fliegt.