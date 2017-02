A7 zwischen Memmingen und Hittistetten soll entlastet werden

Ausbau · Was ist der beste Weg, um die kilometerlangen Staus am Memminger Autobahnkreuz zu verhindern? Mit dieser Frage beschäftigt sich jetzt die Autobahndirektion Südbayern. In etwa einem Jahr soll ein detailliertes Konzept auf dem Tisch liegen, sagt Dr. Olaf Weller, Leiter der Kemptener Dienststelle.



A7 zwischen Hittistetten und Illertissen Bild: Alexander Kaya Für den 27 Kilometer langen Abschnitt zwischen Memmingen und Illertissen gibt es zwei Varianten: Entweder wird die A 7 auf sechs Fahrstreifen und damit von insgesamt 30 auf etwa 36 Meter verbreitert. Oder die bestehenden Seitenstreifen werden bei Bedarf für den Verkehr freigegeben. Aber schon jetzt ist klar: Für beide Lösungen müssen zig Millionen Euro in die viel befahrene Nord-Süd-Achse investiert werden. Der Vollausbau bis Hittistetten wird gar mit 380 Millionen Euro veranschlagt. Hiobsbotschaft für Verkehrsteilnehmer: Bis sich etwas ändert, werden noch Jahre vergehen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 10.02.2017.



