3.000 Fans erleben die "Broilers" in der Kemptener BigBox

Konzert · Wenn sich eine Band „Broilers“, also Masthühnchen, nennt, ist ihr ein gewisser Hang zur Ironie nicht abzusprechen. Die Düsseldorfer sind im Moment irre angesagt und 3.000 Fans in der Big Box Allgäu lassen sich nicht lange bitten. Chöre wie in einer Fußballarena empfangen die in der Kategorie „Rock National“ frisch Echo-prämierte Band und eine wilde Sause bricht los.

Bilderstrecke: 25 Bilder Broilers in der BigBox Kempten

Broilers in der BigBox Kempten Bild: Cristian Gögler Rasch bilden feierwütige Fans die berüchtigten „Circle Pits“. Dabei bewegen sich Menschen in einer größeren stehenden Menge im Kreis und rempeln und schubsen sich dabei lustig umher. Brillenträger hüten sich davor, ins Getriebe zu geraten und bleiben besser am Rand. Durchgeschwitzte Leiber klatschen aneinander, es regnet Bier. Besonders engagierte Fans lassen sich hochhieven und auf dem Rücken liegend zur Bühne durchreichen. Bei den schnelleren Stücken hat der Sicherheitsdienst alle Hände voll zu tun, die Konzerthallen-Segler aufzufangen und wieder in die Vertikale zu richten. Mehr über das Konzert erfahren Sie in der Montagsausgabe unserer Zeitung vom 10.04.2017.



