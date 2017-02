Sind Sie ein Valentinstags-Fan?  Inspirationen aus aller Welt für verliebte Allgäuer

Special · Der 14. Februar: Paare zeigen sich durch kleine oder größere Gesten ihre Liebe. Aber wie wichtig ist uns dieser Tag? Jeder vierte in Deutschland findet diesen Tag überflüssig.

Ted wird geladen, bitte warten...

Andere Länder legen durchaus mehr Wert auf diesen Tag. Schauen wir mal, was in anderen Ländern verschenkt wird. Vielleicht hilft es uns dabei, mal was anderes zu schenken als immer Pralinen oder Blumen...



Valentinstag Bild: rta.design

In den USA ist es üblich, dass man den Partner mit einem Picknick überrascht – oft am Platz des Kennenlernens. Eine Schnitzeljagd fuhrt den Liebsten zu dem richtigen Ort. Zugegeben: Im Februar wird es bei uns im Allgäu etwas schwierig mit dem Picknick im Grünen, aber mit ein bisschen Fantasie wird auch ein Indoor-Picknick zum Erlebnis.

Die all-in.de-Playlist zum Valentinstag

Und was wäre ein romantischer Moment ohne die richtige musikalische Untermalung? Die all-in.de-Redaktion hat 14 Liebes-Songs zusammengestellt, bei denen man ins Schwärmen gerät.

In China ist der Valentinstag ein absoluter Partytag. da wird in Restaurants, Bars und Discos so richtig gerockt. Also nichts mit romantischer Zweisamkeit!

Die Briten legen viel Wert auf Karten und Gedichte. Diese werden aber nicht persönlich übergeben, sondern verschickt.

Sie haben sich verirrt und sind doch ein Valentinstags-Muffel? Hier geht's zum Artikel mit Tipps für stolze Singles.

Und jetzt: Männerwelt aufgepasst! In Japan erhalten vorerst nur die Männer Geschenke. Als Liebesbeweis gibt es die verschiedensten Schokoladensorten, die extra für diesen Tag angefertigt werden. Einen Monat später erhalten dann die Frauen von den Männern als Gegengeschenk weiße Schokolade.

Und in Finnland wird der Valentinstag zum „Freundschaftstag“. Nicht der Partner steht im Vordergrund, sondern die Freunde. Sie werden mit kleinen Aufmerksamkeiten beschenkt. Meistens aber anonym, so dass man nicht weiß, von wem man beschenkt wurde.