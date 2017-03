Zwei Skiunfälle am Fellhorn in Oberstdorf - Unfallverursacher geflüchtet

Wintersport · Am vergangenen Dienstag, 14.03.2017 und am Mittwoch, 15.03.2017 ereigneten sich im Skigebiet Fellhorn zwei Kollisionen zwischen Wintersportlern. In beiden Fällen entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Skifahren Bild: Ralf Lienert Am 14.03. wurde ein 75-jähriger Skifahrer gegen 12.15 Uhr von einer Snowboarderin von hinten umgefahren. Der Skifahrer erlitt hierbei schwere Schulterverletzung. Nach kurzem Gespräch zwischen beiden Beteiligten entfernte sich die Snowboarderin. Diese wird nun gebeten, sich bei der Polizei Oberstdorf zu melden. Im zweiten Fall wurde eine 36-järhige Skifahrerin gegen 09.35 Uhr von einem sehr schnell fahrenden männlichen Skifahrer umgefahren. Ohne anzuhalten fuhr der Skifahrer weiter. Die Skifahrerin wurde hierbei schwer am Arm verletzt. Auch hier bittet die Polizei Oberstdorf um Hinweise zum männlichen Skifahrer.



