Zwei Menschen versterben bei schwerem Verkehrsunfall bei Krumbach

Aufprall · Am Abend des 17.04.2017 ereignete sich im Bereich Krumbach ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kamen der Fahrer und der Beifahrer ums Leben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 22.30 Uhr ein Auto die Staatsstraße von Krumbach kommend in Richtung Breitenthal.



Bild: Ralf Lienert

Kurz hinter Krumbach kam der 38-jährige Fahrer aus dem Kreis Günzburg ohne Fremdbeteiligung in einem Waldstück in einer leichten Linkskurve hinter einer Kuppe zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab und dann nach links. Der Wagen touchierte auf einer Länge von ca. 100 Metern die Leitplanke und prallte danach gegen eine Baumgruppe. Durch den heftigen Aufprall verstarben beide Insassen noch an der Unfallstelle.

Die Personen mussten mittels Rettungsschere aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden, die Identifizierung des Beifahrers ist noch nicht abgeschlossen. Es dürfte sich aber um einen 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der seit kurzem ebenfalls im Kreis Günzburg wohnhaft ist, handeln.

Beim Einsatz waren die Feuerwehren Breitenthal, Nattenhausen und Krumbach sowie die zuständige Straßenmeisterei mit eingebunden. Die Unfallursache dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.