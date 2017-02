Zwei Berufsschüler (26 und 29) klauen Springbrunnenstatue in Nesselwang

Alkohol · Am Mittwochabend feierte eine Gruppe Berufsschüler aus Karlsruhe in einer Cocktailbar in Nesselwang. Gegen 0:15 Uhr verließen zwei betrunkene Schüler der Gruppe die Cocktailbar.



Polizei Bild: Armin Weigel (dpa) Dabei erblickten sie die Springbrunnenstatue auf der Terrasse der Bar und nahmen diese mit zu sich in die Unterkunft nach Reichenbach. Auf Grund des aufmerksamen Wirtes konnten die beiden Schüler in dieser Unterkunft ausfindig gemacht werden und die Statue an den Wirt zurückgegeben werden. Das ganze sollte ein Jugendspaß für den 29-Jährigen und den 26-jährigen Berufsschüler aus Baden-Württemberg werden. Beide hatten ungefähr einen Alkoholwert von knapp zwei Promille. Auf beide Schüler kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu. Die beiden Berufsschüler zeigten sich geständig und reumütig.



